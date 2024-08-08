В Правительстве Башкирии рассмотрели стратегию развития пожарно-спасательной службы

В Правительстве рассмотрели стратегию развития пожарно-спасательной службы в Башкортостане до 2030 года. В течение двух лет на Павловском водохранилище работал поисково-спасательный отряд. При 700 чрезвычайных ситуациях службами было спасено 250 человек.

В этом году при участии Радия Хабирова и министра по чрезвычайным ситуациям России в поселке Красноусольский Гафурийского района состоялось открытие пожарной части. Строительство нового объекта завершается в селе Сайраново Ишимбайского района.