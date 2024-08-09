В Башкирии в страшном ДТП погибли три человека

Смертельная авария произошла накануне вечером на автодороге Бекешево - 2-е Иткулово. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Башкирии.
Предварительно установлено, что водитель кроссовера Chevrolet Cruze, 1985 года рождения, на повороте не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и два его пассажира, мужчины 41 и 34 лет, скончались на месте до приезда медиков. В момент аварии в машине также находился 12-летний мальчик. С травмами различной степени тяжести его доставили в стационар.
Обстоятельства аварии уточняются.
Фото: ГАИ РБ