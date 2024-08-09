В Башкирии прошли учения по ликвидации очага сибирской язвы

В Зианчуринском районе прошли межрегиональные командно-штабные учения по ликвидации очага сибирской язвы. С условным заражением в селе Новопетровское боролись ветеринары из Башкортостана, Татарстана, Оренбургской и Челябинской областей.

По легенде, жительница деревни заметила у двух овец симптомы заболевания: затрудненное дыхание, слабость и повышенную температуру. Специалист установил, что овцы были куплены без ветеринарных документов и не прошли карантин. При осмотре были обнаружены характерные признаки сибирской язвы, что потребовало немедленного реагирования. Специалисты выявили возможные пути проникновения и распространения болезни, а также отобрали материал для лабораторных исследований. Участники продемонстрировали готовность оперативных групп и сил по ликвидации ЧС.