Уфа отправляет гуманитарную помощь жителям Курска

Сегодня мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях сообщил, что он пообщался с руководством Курска и принял решение о сборе гуманитарной помощи для жителей города, пострадавшего от обстрелов ВСУ.
Он уточнил, что для всех желающих помочь открыты пункты сбора в администрациях районов столицы. Принимают воду, продукты, бытовую химию, одежду, постельное белье, раскладушки и прочее. Отправка гуманитарного конвоя запланирована на завтра, 12 августа.
Телефон для справок: +7(917)741-34-08.
Фото: госкомитет РБ по молодежной политике