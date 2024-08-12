Снижение безработицы и школьная стоматология: Радий Хабиров провел оперативное совещание

На этой неделе власти Башкортостана намерены подать документы на объявление режима ЧС из-за ситуации в сельском хозяйстве. Из-за дождей уборка зерновых по-прежнему остается сложной задачей. Об этом и не только заявили на оперативном совещании в Правительстве. Ряд поручений касается темы дорог, транспорта и школьной медицины.
В прошлом году уборка озимых к этому моменту была на финишной прямой. В этом — только на старте. Пока убрано 5% всех сельскохозяйственных культур. И если технические культуры вроде подсолнечника и сахарной свеклы чувствуют себя очень хорошо, то зерновые заметно уступают в качестве из-за влажности. Режим ЧС намерены ввести для того, чтобы помочь фермерам справиться с последствиями непогоды.
Обилие дождей не лучшим образом сказалось и на качестве дорог. Где-то разрушается асфальт, подтопленными оказались и пару десятков мостов. Радий Хабиров поручил Минтрансу подготовить краткосрочную и долгосрочную программы ремонта. Глава региона анонсировал и строительство участка автодороги «Уфа-Оренбург» в обход Стерлитамака. Работа начнется уже на этой неделе.
По плану идет работа по обустройству и модернизации стоматологических кабинетов в школах. Сейчас их 239. Почти половину открыли в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!». Башкортостан — один из лидеров среди регионов, где работает служба школьной стоматологии.
А еще Башкортостан — один из лидеров по показателю безработицы. Ее уровень снизился до 1,5%, что почти вдвое ниже общероссийской цифры. Помогают меры поддержки, например, субсидируемый найм. В борьбе за кадры власти запустили проект «Башкирская вахта», призванный ориентировать тех, кто едет работать в другие регионы, оставаться в республике.
В целом на 8 тыс. увеличилось число вакансий. Власти продолжают работу по модернизации стационарных центров занятости и строительству модульных.
Близится к завершению приемная кампания. Говоря о нехватке кадров, Радий Хабиров поручил Минобру увеличить прием на бюджет в среднеспециальные учебные заведения на те направления, где наблюдается большой спрос у абитуриентов. Таким образом решаются сразу две глобальные задачи: дают возможность студенту учиться в том заведении, где он хочет, ну а власти получают квалифицированные рабочие кадры.
Перед правительством поставлена еще одна первоочередная задача. Радий Хабиров заявил о необходимости оказывать помощь жителям Курской области, где сейчас идут активные бои между российскими военными и силами ВСУ. В Башкортостане идёт сбор гуманитарного груза. Кроме того, республика готова принять у себя жителей пострадавшего приграничного региона.