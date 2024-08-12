Снижение безработицы и школьная стоматология: Радий Хабиров провел оперативное совещание

На этой неделе власти Башкортостана намерены подать документы на объявление режима ЧС из-за ситуации в сельском хозяйстве. Из-за дождей уборка зерновых по-прежнему остается сложной задачей. Об этом и не только заявили на оперативном совещании в Правительстве. Ряд поручений касается темы дорог, транспорта и школьной медицины.

В прошлом году уборка озимых к этому моменту была на финишной прямой. В этом — только на старте. Пока убрано 5% всех сельскохозяйственных культур. И если технические культуры вроде подсолнечника и сахарной свеклы чувствуют себя очень хорошо, то зерновые заметно уступают в качестве из-за влажности. Режим ЧС намерены ввести для того, чтобы помочь фермерам справиться с последствиями непогоды.

Пока мы не драматизируем ситуацию. Чрезвычайную ситуацию объявляем, но надеемся, что будет всё хорошо. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Это необходимо для пролонгации агрокредитов, льготного лизинга и работы со страховыми компаниями. Ильшат Фазрахманов, заместитель Премьер-министра Правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Обилие дождей не лучшим образом сказалось и на качестве дорог. Где-то разрушается асфальт, подтопленными оказались и пару десятков мостов. Радий Хабиров поручил Минтрансу подготовить краткосрочную и долгосрочную программы ремонта. Глава региона анонсировал и строительство участка автодороги «Уфа-Оренбург» в обход Стерлитамака. Работа начнется уже на этой неделе.

Расширение дороги в обход Стерлитамака – это то, что давно просили, аварийная очень дорога. Где-то до Зиргана мы будем тянуть, договорились, что самые грязные работы в этом году начнём. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По плану идет работа по обустройству и модернизации стоматологических кабинетов в школах. Сейчас их 239. Почти половину открыли в рамках модуля «Здоровая улыбка» образовательного проекта «Взлетай!». Башкортостан — один из лидеров среди регионов, где работает служба школьной стоматологии.

Эта работа не должна останавливаться. Во всех школах, где более 500 учащихся, необходимо открыть стоматкабинет. Надо дожать эту историю. Все необходимые условия нужно особенно создать в сельской местности. Возможно, нужно докупить ещё 1–2 комплекса «Тулпара», чтобы была возможность доехать в самое дальнее село, где есть дети, и обеспечить для них полный спектр стоматологической помощи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А еще Башкортостан — один из лидеров по показателю безработицы. Ее уровень снизился до 1,5%, что почти вдвое ниже общероссийской цифры. Помогают меры поддержки, например, субсидируемый найм. В борьбе за кадры власти запустили проект «Башкирская вахта», призванный ориентировать тех, кто едет работать в другие регионы, оставаться в республике.

Чтобы сократить количество жителей республики, работающих вахтовым методом за пределами региона, запустили проект «Башкирская вахта». Его цель – помочь вахтовикам найти работу в Башкортостане. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

В целом на 8 тыс. увеличилось число вакансий. Власти продолжают работу по модернизации стационарных центров занятости и строительству модульных.

Близится к завершению приемная кампания. Говоря о нехватке кадров, Радий Хабиров поручил Минобру увеличить прием на бюджет в среднеспециальные учебные заведения на те направления, где наблюдается большой спрос у абитуриентов. Таким образом решаются сразу две глобальные задачи: дают возможность студенту учиться в том заведении, где он хочет, ну а власти получают квалифицированные рабочие кадры.