На телеканале БСТ стартует третий сезон проекта «Башкирские каникулы»

У нас есть ряд телевизионных передач, которые призваны рассказывать о Башкортостане, показывать красоту его природы и уникальность традиций, привлекать в республику туристов. И вы делаете одну из наиболее ярких программ, которая действительно работает, причём не только на гостей Башкортостана. Многие жители республики благодаря вашей программе видят, как много у нас интересных мест.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан