На телеканале БСТ стартует третий сезон проекта «Башкирские каникулы»

18 августа на телеканале «БСТ» стартует третий сезон проекта «Башкирские каникулы». Об этом сообщили ведущие программы Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко на встрече с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель республики пожелал телевизионной команде успехов и вручил государственные награды.

«Башкирские каникулы» — это цикл телепрограмм в формате популярных трэвел-шоу. Каждый выпуск посвящён отдельному району республики или выбранной тематике, достопримечательностям Башкортостана, национальной кухне, традициям, ремесленникам и людям, которые занимаются сохранением истории своей малой родины. Проект реализуют на средства гранта главы региона при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Башкортостана. Свежие выпуски будут выходить в эфир по воскресеньям в 13:15.

У нас есть ряд телевизионных передач, которые призваны рассказывать о Башкортостане, показывать красоту его природы и уникальность традиций, привлекать в республику туристов. И вы делаете одну из наиболее ярких программ, которая действительно работает, причём не только на гостей Башкортостана. Многие жители республики благодаря вашей программе видят, как много у нас интересных мест.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
Уфимская волна