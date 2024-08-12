18 августа на телеканале «БСТ» стартует третий сезон проекта «Башкирские каникулы». Об этом сообщили ведущие программы Альбина Касимханова и Дмитрий Каретко на встрече с Главой Башкортостана Радием Хабировым. Руководитель республики пожелал телевизионной команде успехов и вручил государственные награды.
«Башкирские каникулы» — это цикл телепрограмм в формате популярных трэвел-шоу. Каждый выпуск посвящён отдельному району республики или выбранной тематике, достопримечательностям Башкортостана, национальной кухне, традициям, ремесленникам и людям, которые занимаются сохранением истории своей малой родины. Проект реализуют на средства гранта главы региона при поддержке Фонда содействия гражданскому обществу Башкортостана. Свежие выпуски будут выходить в эфир по воскресеньям в 13:15.