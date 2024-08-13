Эксперты оценили I место Башкирии в ПФО по качеству автодорог

Эксперты в области дорожного строительства дали собственную оценку итогам рейтинга регионов страны по качеству автодорог в текущем году. Как сообщает информагентство «Башинформ», опрошенные специалисты отмечают большой объем проделанной работы в этом направлении. Однако проблемы с дорогами в регионе пока остаются и их решение требует оперативного и командного подхода.
Кроме того, эксперты обращают внимание на изменение подхода к ремонту дорог в Башкирии: латание ям и дыр сменилось на системную работу. В республике постепенно избавляются от старых проблем – с помощью программы ремонта «фонящих» дорог, отсыпку подъездов к СНТ, а также за счет реализации крупных инфраструктурных проектов: Восточный выезд, трасса М-12, Южные ворота и строительство обхода Стерлитамака.
Добавим, ранее агентство РИА Новости представило рейтинг субъектов Федерации по качеству дорог в нормативном состоянии. По данным агентства, Башкирия значительно улучшила свои прошлогодние показатели – с 65,8% на 67,1% - и разместилась на 17 строке лонг-листа и на первом месте в ПФО. На втором и третьем местах – Татарстан и Пермский край. Первое место традиционно у Москвы, за ней – Ханты-Мансийский автономный округ и Краснодарский край.