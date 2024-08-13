Эксперты оценили I место Башкирии в ПФО по качеству автодорог

Эксперты в области дорожного строительства дали собственную оценку итогам рейтинга регионов страны по качеству автодорог в текущем году. Как сообщает информагентство «Башинформ», опрошенные специалисты отмечают большой объем проделанной работы в этом направлении. Однако проблемы с дорогами в регионе пока остаются и их решение требует оперативного и командного подхода.

Одномоментно привести все дороги в нормативное состояние невозможно! При этом Радий Хабиров открыто говорит о существующих проблемах, замечания и предложения жителей республики по улучшению качества дорог отрабатываются и решаются. Марат Давлетшин, председатель Республиканской организации Башкортостана Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

На результаты республики повлияло то, что в 2023 году очень большой объем работ был выполнен в Башкирии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это показатель слаженной работы республиканских и местных властей. Азамат Хатмуллин, заместитель директора ООО «Геостройпроект»

Кроме того, эксперты обращают внимание на изменение подхода к ремонту дорог в Башкирии: латание ям и дыр сменилось на системную работу. В республике постепенно избавляются от старых проблем – с помощью программы ремонта «фонящих» дорог, отсыпку подъездов к СНТ, а также за счет реализации крупных инфраструктурных проектов: Восточный выезд, трасса М-12, Южные ворота и строительство обхода Стерлитамака.