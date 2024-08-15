В уфимской Нижегородке проверяют пассажирский транспорт

В эти минуты в уфимском микрорайоне Нижегородка проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.

Цели мероприятия – снижение уровня аварийности, профилактика нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров. Особое внимание уделяется тем водителям, которые управляют транспортными средствами без прав.

В рейде участвуют сотрудники технадзора ГАИ Уфы, полка ДПС, Минтранса и Ространснадзора Башкирии и судебные приставы.

Будьте внимательны на дорогах!