В уфимской Нижегородке проверяют пассажирский транспорт

В эти минуты в уфимском микрорайоне Нижегородка проходят сплошные проверки пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба столичной ГАИ.  

Цели мероприятия – снижение уровня аварийности, профилактика нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров. Особое внимание уделяется тем водителям, которые управляют транспортными средствами без прав.  

В рейде участвуют сотрудники технадзора ГАИ Уфы, полка ДПС, Минтранса и Ространснадзора Башкирии и судебные приставы.  

Будьте внимательны на дорогах!

Фото и видео: ГАИ Уфы

уфавсердце
Пенальти