Воин СВО из Башкирии уничтожил две боевых машины противника

Роберт – участник специальной военной операции из Альшеевского района. В ходе одного из боестолкновений он уничтожил два танка ВСУ.

Как сообщает глава администрации района Дамир Мустафин в своих социальных сетях, за героизм и отвагу, которые наш боец проявил во время выполнения боевых задач, его наградили медалью Суворова.

Наши парни на передовой демонстрируют непоколебимую волю к победе. Благодарю Роберта и всех наших ребят за героизм и самоотверженность! Дамир Мустафин, глава администрации Альшеевского района

Напомним, в Башкирии по поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.