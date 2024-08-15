Санаторий «Красноусольск» в Башкирии отметил 100-летний юбилей

100 лет исполнилось одному из лучших в стране санаторию «Красноусольск». За свою вековую историю здравница стала лидером курортной медицины в республике. Радий Хабиров поздравил коллектив с юбилеем, вручил государственные награды, и сегодня заложили первый камень парку на территории санатория.

Маленькие саженцы сосен станут символом большого события. Будущий парк посвятили столетию санатория «Красноусольск». Его история началась в 1924 году с пары деревянных домов, возведенных у источника.

А это уже современные проекты — продуманные, масштабные, креативные: круглогодичный теплый бассейн на открытом воздухе. Внутри здания будет еще один. Комплекс соединят с другими лечебницами теплым коридором. Переломным можно считать для курорта 2022-й год. Приход нового руководства вдохнул новую жизнь.

Важно, что вы непрерывно укрепляете инфраструктуру и лечебную базу здравницы. Внедряете достижения медицинской науки, передовые технологии лечения и реабилитации. Радий Хабиров

Развитие санаторно-курортной отрасли и оздоровительного туризма помогает нам решать поставленную президентом страны задачу в части увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, сейчас у нас 75,5 лет.

Достижений не будет без преданных сотрудников. Санаторий гордится своими династиями. Их здесь не одна. Семья Филатовых работают в здравнице уже в третьем поколении. Среди них врачи, специалисты по благоустройству и строительству.

За 100 лет в «Красноусольске» поправили здоровье порядка двух миллионов человек — это жители республики и ее гости. Во время Великой Отечественной войны здесь лечились раненые — сейчас уже бойцы СВО. Экономически выстояли во время пандемии — продолжая работать.

Особый климат, лечебные грязи, четыре типа минеральных вод — природные лекарства делают санаторий уникальным. За последние пару лет было проведено много работы: новый асфальт и тротуары, зеленые газоны, которые делают воздух еще чище, провели реконструкцию в корпусах и увеличили на 100 мест коечный фонд.

Я всегда исходил из того, что ничего не должно стоять на месте, потому что и конкуренция, и у людей повышаются требования. Поэтому сейчас-то санаторий вот круглогодично заполнен, но нам нужно давать новые услуги. А новые услуги — это обязательно инвестиции, это какие-то новые услуги, которые можем представить. Поэтому так, и коллективу спасибо, конечно. Санаторий действительно один из лучших в Российской Федерации, но это люди ногами подтверждают, как говорится. Радий Хабиров