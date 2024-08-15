Санаторий «Красноусольск» в Башкирии отметил 100-летний юбилей

100 лет исполнилось одному из лучших в стране санаторию «Красноусольск». За свою вековую историю здравница стала лидером курортной медицины в республике. Радий Хабиров поздравил коллектив с юбилеем, вручил государственные награды, и сегодня заложили первый камень парку на территории санатория.
Маленькие саженцы сосен станут символом большого события. Будущий парк посвятили столетию санатория «Красноусольск». Его история началась в 1924 году с пары деревянных домов, возведенных у источника.
А это уже современные проекты — продуманные, масштабные, креативные: круглогодичный теплый бассейн на открытом воздухе. Внутри здания будет еще один. Комплекс соединят с другими лечебницами теплым коридором. Переломным можно считать для курорта 2022-й год. Приход нового руководства вдохнул новую жизнь.
Развитие санаторно-курортной отрасли и оздоровительного туризма помогает нам решать поставленную президентом страны задачу в части увеличения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году, сейчас у нас 75,5 лет.
Достижений не будет без преданных сотрудников. Санаторий гордится своими династиями. Их здесь не одна. Семья Филатовых работают в здравнице уже в третьем поколении. Среди них врачи, специалисты по благоустройству и строительству.
За 100 лет в «Красноусольске» поправили здоровье порядка двух миллионов человек — это жители республики и ее гости. Во время Великой Отечественной войны здесь лечились раненые — сейчас уже бойцы СВО. Экономически выстояли во время пандемии — продолжая работать.
Особый климат, лечебные грязи, четыре типа минеральных вод — природные лекарства делают санаторий уникальным. За последние пару лет было проведено много работы: новый асфальт и тротуары, зеленые газоны, которые делают воздух еще чище, провели реконструкцию в корпусах и увеличили на 100 мест коечный фонд.
Еще один объект, который планируют открыть к осени, — лечебно-диагностический корпус. Здесь будут дополнительные услуги для отдыхающих и кабинеты для узких специалистов. Их переведут из других корпусов, освободив площадки для новых проектов санатория.