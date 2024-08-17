В Уфе студенты разработали гоночные болиды

В Межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра представили гоночные болиды. Мероприятие прошло в рамках Месяца науки в Уфе. Команда студентов UGATU Racing Team недавно вернулась с международных соревнований, где заняла второе место. Ребята представили гоночные автомобили, которые полностью разработали сами: от проектирования до дизайна готового болида.

Все важнейшие показатели машины на одном экране. Это разработка Ясера, студента уфимского университета науки и технологий. Он входит в состав команды UGATU RACING TEAM, участники которой сами проектируют болиды.

Команда студентов уже не первый год представляет свои разработки на международном уровне. Так, в июле ребята заняли второе место на инженерно-спортивных соревнованиях. Команда презентовала два проекта: болид с двигателем внутреннего сгорания и болид с электрической силовой установкой.

О своих работах участники команды рассказали на выставке в Межвузовском кампусе Евразийского НОЦ. Гости мероприятия смогли принять участие в мастер-классах по проектированию и 3D-печати, поработать с композитными материалами и беспилотными системами.