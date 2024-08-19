Госдума рассмотрит законопроект от Башкирии о защите одиноких людей от мошенников

В сентябре Совет Государственной Думы рассмотрит законопроект, который направлен на защиту одиноких людей от мошеннических действий в отношении их недвижимости. Документ подготовлен депутатами Госсобрания Башкирии.

Законопроект направлен на защиту граждан от мошеннических действий с квартирами путем оформления договоров дарения. Мы предлагаем ввести обязательное нотариальное удостоверение сделок дарения, которые заключаются людьми, не состоящими в близкородственных отношениях.

Как пояснил спикер башкирского парламента, сегодня чтобы подарить постороннему человеку квартиру, достаточно прийти в офис МФЦ и подписать нужные бумаги. И зачастую жертвами обманщиков становятся одинокие пожилые люди с проблемами со здоровьем и памятью, которые не разбираются в правовых вопросах. Кроме того, часто на крючок аферистов попадаются лица с алкогольной и наркотической зависимостью.