Госдума рассмотрит законопроект от Башкирии о защите одиноких людей от мошенников
В
сентябре Совет Государственной Думы рассмотрит законопроект, который направлен
на защиту одиноких людей от мошеннических действий в отношении их недвижимости.
Документ подготовлен депутатами Госсобрания Башкирии.
Законопроект направлен на защиту граждан от мошеннических действий с квартирами путем оформления договоров дарения. Мы предлагаем ввести обязательное нотариальное удостоверение сделок дарения, которые заключаются людьми, не состоящими в близкородственных отношениях.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ
Как
пояснил спикер башкирского парламента, сегодня чтобы подарить постороннему
человеку квартиру, достаточно прийти в офис МФЦ и подписать нужные бумаги. И зачастую
жертвами обманщиков становятся одинокие пожилые люди с проблемами со здоровьем
и памятью, которые не разбираются в правовых вопросах. Кроме того, часто на
крючок аферистов попадаются лица с алкогольной и наркотической зависимостью.
Лишившись прав на свои квартиры, потерпевшие ищут справедливости в суде. Начинается долгая судебная тяжба. Поскольку договоры заключаются с соблюдением всех формальностей, суды первой инстанции не всегда решают вопрос в пользу истцов. Чтобы защитить граждан от посягательств на их собственность, нужно изменить сам правовой механизм и пересмотреть упрощенную процедуру. Нотариальное удостоверение подобных сделок защитит имущественные права граждан.
Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ
Добавим,
документ получил положительное заключение Совета законодателей России, его
поддержал Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству
и рекомендовал к принятию.