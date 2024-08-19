Госдума рассмотрит законопроект от Башкирии о защите одиноких людей от мошенников

В сентябре Совет Государственной Думы рассмотрит законопроект, который направлен на защиту одиноких людей от мошеннических действий в отношении их недвижимости. Документ подготовлен депутатами Госсобрания Башкирии.  

Фото №1 - Госдума рассмотрит законопроект от Башкирии о защите одиноких людей от мошенников

Законопроект направлен на защиту граждан от мошеннических действий с квартирами путем оформления договоров дарения. Мы предлагаем ввести обязательное нотариальное удостоверение сделок дарения, которые заключаются людьми, не состоящими в близкородственных отношениях. 

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Как пояснил спикер башкирского парламента, сегодня чтобы подарить постороннему человеку квартиру, достаточно прийти в офис МФЦ и подписать нужные бумаги. И зачастую жертвами обманщиков становятся одинокие пожилые люди с проблемами со здоровьем и памятью, которые не разбираются в правовых вопросах. Кроме того, часто на крючок аферистов попадаются лица с алкогольной и наркотической зависимостью.

Лишившись прав на свои квартиры, потерпевшие ищут справедливости в суде. Начинается долгая судебная тяжба. Поскольку договоры заключаются с соблюдением всех формальностей, суды первой инстанции не всегда решают вопрос в пользу истцов. Чтобы защитить граждан от посягательств на их собственность, нужно изменить сам правовой механизм и пересмотреть упрощенную процедуру. Нотариальное удостоверение подобных сделок защитит имущественные права граждан. 

Константин Толкачев, председатель Госсобрания – Курултая РБ

Добавим, документ получил положительное заключение Совета законодателей России, его поддержал Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству и рекомендовал к принятию.

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