Сегодня в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе Глава Башкирии Радий Хабиров вручил Орден генерала Шаймуратова дочери Николая Киселева. Николай Яковлевич – уроженец Благовещенского района республики.
В 1942 году он вывел из гетто за линию фронта 218 евреев, в том числе детей. Их поход продолжался более 50 дней. За свой героизм и самоотверженность Николай Киселев был представлен к награде Героя Советского Союза. Однако документы о награждении сгорели в подпитом самолете.
Руководитель Башкирии пообещал дочери героя доложить президенту России Владимиру Путину об этой исторической несправедливости, чтобы исправить ситуацию.
Фото: скриншот трансляции