Радий Хабиров вручил Орден генерала Шаймуратова дочери Николая Киселева

В 1942 году он вывел из гетто за линию фронта 218 евреев, в том числе детей. Их поход продолжался более 50 дней. За свой героизм и самоотверженность Николай Киселев был представлен к награде Героя Советского Союза. Однако документы о награждении сгорели в подпитом самолете.