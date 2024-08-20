В Башкирии разработают новый туристический имидж Бирска

В Бирск по приглашению инициативных горожан приехали ученые-архитекторы из Российской академии народного хозяйства госслужбы при Президенте. Перед командой из Москвы стоит грандиозная задача — разработать новый имидж города, такой, чтобы привлечь и туристов, и инвесторов.

В Бирск по приглашению обычных, но инициативных горожан приехали ученые-архитекторы из Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Перед командой из Москвы стоит амбициозная задача — разработать новый имидж города, такой, чтобы привлечь и туристов, и инвесторов.

Чтобы оценить Бирск профессиональным взглядом и найти новые точки роста туристического и предпринимательского интереса, горожане в эти дни проводят экскурсию для специально приглашенной команды архитекторов из Москвы. Обследуют буквально каждый уголок: объекты культурного наследия, музеи и старинные дворики.

Учитывают и мнение туристов. Эта семья проездом из Екатеринбурга, путешествуют по России. Попыток переосмыслить культурное наследие города Бирска и создать здесь туристическую Мекку в последние лет двадцать предпринималось немало. Новый этап активности случился из-за реконструкции этой исторической площади, когда в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» стоянка для машин преобразилась в прекрасное место отдыха горожан.

Максим Шипилин не скрывает, что был против реконструкции площади. Его магазин по продаже стройматериалов не вписывался в концепцию. И в 50 лет предприниматель стал изучать новую для себя область — креативную. Помог урбанист Александр Старков. Вместе они открыли творческое пространство с кофейней, галереей и студией керамики.

Шипилин и Старков быстро поняли: чтобы креативный бизнес развивался в маленьком городе с большим туристическим потенциалом, нужно объединять усилия всех предпринимателей Бирска. Так сложился купеческий клуб из неравнодушных горожан, который и пригласил ученых-архитекторов.