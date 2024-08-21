Радий Хабиров встретился с победителями конкурса «Отцовская доблесть»

За активное участие в воспитании детей, сохранение и возрождение семейных ценностей, а также полезную общественную деятельность. В Башкортостане определили лауреатов пятого республиканского конкурса «Отцовская доблесть». С победителями конкурса, в том числе прошлых лет, сегодня встретился глава республики.

Более 300 мужчин со всей республики подали заявки на участие в конкурсе «Отцовская доблесть». 52 из них одержали победу. Награждали в этом году по номинациям: «Мужество, доблесть и честь», «Многодетный папа», «Забота и чуткость», «Папа-активист», «Глава семейной династии».

И так скажет практически каждый: это общая победа. Но есть среди награжденных те, кто и в одиночку воспитывает пятерых детей. А вот Айдар Газиев с супругой своих детей иметь не могли, но мамой и папой они все равно стали — сразу для 30 детей.

Каково оно — воспитывать детей, и с какими трудностями сталкиваются сегодня отцы? Победители республиканского конкурса говорили сегодня на эту тему с главой республики. Встреча прошла на территории военно-патриотического парка «Патриот».

Думаю, самое лучшее воспитание – это личный пример. Когда ты своим трудом, поведением формируешь образ того, каким будет твой ребёнок через какое-то время. Не имеет значения, воспитываем мы дочерей или сыновей. Важно, чтобы они выросли не просто хорошими людьми, а были настоящими гражданами и патриотами своей страны. Радий Хабиров

Отдельное внимание глава республики уделил отцам, потерявшим своих детей на специальной военной операции, и тем, чьи сыновья сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО. Среди участников встречи также спортсмены, деятели культуры, добровольцы, многодетные отцы и те, кто воспитывает детей с ОВЗ.