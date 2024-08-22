Радий Хабиров поручил обеспечить особую защиту площадок массовых мероприятий

На сегодняшний день все образовательные организации обследованы. В целом ситуация с антитеррористической защищенностью значительно улучшилась. В том числе, благодаря ежегодному выделению бюджетных средств на эти цели. Тем не менее, эту тему всегда нужно держать на особом контроле.

Радий Хабиров, Глава Башкирии