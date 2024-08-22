Радий Хабиров поручил обеспечить особую защиту площадок массовых мероприятий
С
таким поручением Глава Башкирии Радий Хабиров выступил сегодня в ходе совместного
заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Он отметил
необходимость обеспечения защиты общественных мест во время празднования юбилея
столицы и Единого дня голосования.
Наиболее масштабные культурно-массовые мероприятия пройдут в столице республики 30 и 31 августа с участием большого числа жителей и гостей республики. В праздновании будут задействованы городские площади и парки. Все эти территории должны быть под особым контролем и круглосуточной охраной.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Руководитель
республики подчеркнул, что безопасность общеобразовательный заведений – одна из
ключевых задач.
На сегодняшний день все образовательные организации обследованы. В целом ситуация с антитеррористической защищенностью значительно улучшилась. В том числе, благодаря ежегодному выделению бюджетных средств на эти цели. Тем не менее, эту тему всегда нужно держать на особом контроле.
Радий Хабиров, Глава Башкирии
Также
Глава региона обратил внимание на то, что важно обследовать все избирательные
участки Башкирии. Отметим, на сегодняшний день их общее количество составляет
3,3 тысячи, куда придут голосовать 3 млн избирателей.
Важно комиссионно обследовать все участки, обеспечить охрану в установленном порядке, оперативно устранить выявленные недостатки. Особое внимание нужно уделить антитеррористической защищенности. Задача силовых ведомств — профессионально мониторить общественные настроения и оперативную обстановку.