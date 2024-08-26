Мелеуз победил в конкурсе лучших проектов городской среды

Мелеуз и еще три города России приняли участие в торжественном открытии общественных пространств. К слову, всего лауреатами VII всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды стали 5 городов из Башкортостана, среди которых Агидель, Дюртюли, Янаул и Ишимбай. Каждый из них получил федеральное финансирование. Стоит отметить, за последние 5 лет произведена большая работа по благоустройству и реновации общественных пространств в населенных пунктах республики. Многие проекты реализованы и за счет привлечения федеральных средств. Это результат скрупулезного и каждодневного труда управленческой команды республики.

Крепко держа маму за руку, уверенными прыжками Маргарита осваивает новую площадку. Здесь и качели, и любимая горка. Есть где поиграть и брату с сестрой. Елена Шафиева — многодетная мать, и новое пространство недалеко от дома стало любимым местом для семейных прогулок.

Общественная территория некогда была лишь тропой на ярмарку, сейчас здесь комфортная зона отдыха для горожан. Вдоль всей набережной проложен вело-пешеходный маршрут, есть пирс, а основной путь ведёт на Событийную площадь со сценой. Есть и зона активностей, на которой расположены теннисные столы, тренажёры и воркаут.

В 2022 году Мелеуз стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. И это уже вторая победа. На этот раз с проектом «Цветущий берег Мелеуза». Благоустройство начали в мае 2023 года, на реализацию потребовалось более 150 млн рублей, из них 100 млн — средства из федерального бюджета.

Событие стало значимым не только для мелеузовцев, но и для всего Башкортостана. «Цветущий берег Мелеуза» стал одним из четырёх конкурсных проектов, чьё торжественное открытие состоялось в прямом эфире форума «Развитие малых городов и исторических поселений», который проходит в Калуге.