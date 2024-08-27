Участники акции «Дети вместо цветов» помогут Уфимскому хоспису

Стартовала регистрация на участие в ежегодной благотворительной акции «Дети вместо цветов». Её суть в том, что на школьной линейке дети и родители вместо множества букетов дарят учителю один от класса, а все собранные средства, которые планировали потратить на цветы, пойдут на благотворительность – в Уфимский хоспис.