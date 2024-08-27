Радий Хабиров провел заседание совета Клуба кавалеров ордена Шаймуратова

Глава Башкортостана провел первое заседание совета Клуба кавалеров ордена Шаймуратова. Собрание прошло в Уфе в колонном зале. Год назад Радий Хабиров подписал указ о создании Клуба, которые будут нести патриотизм своими поступками. Примером служит легендарный командир 112 Башкавдивизии, Герой России, генерал-майор Минигали Шаймуратов. В состав совета клуба вошли не только военнослужащие и священнослужители, но и те, кто смелым решением и подвигом доказал свою любовь к Родине, соотечественникам и людям.

В Колонный зал заходят те, для кого слова «Верность. Мужество. Долг» наполнены особым смыслом. Это настоящие воины, герои, только каждый в своей области и со своим оружием в руках в прямом и в переносном смысле — будь то слово, скальпель или камера.

Мы учредили орден Шаймуратова пять лет назад — в октябре 2019 года. И он для всех нас носит особый характер. Процитирую: «Этот орден вручается согласно статусу за самоотверженность и мужество, проявленное при исполнении воинского, гражданского или служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни, при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций и другие важные заслуги перед республикой и страной». Радий Хабиров

За круглым столом — все обладатели ордена генерала Шаймуратова. Это и герой России Борис Дудко, два года назад получивший золотую звезду из рук главы государства. Участники спецоперации, кавалеры ордена Мужества.

Оскар Ситдиков и Артур Галеев. Каждый не раз выручал товарища и спасал жизни на поле боя, потому плечом к плечу с ними и Гузелия Валеева. Врач-стоматолог-терапевт спасла жизнь маленькой пассажирке самолета «Анталья — Москва». У годовалой малышки подскочила температура, начались судороги и запал язык. Все могло закончиться трагически, если бы на борту не было медика.

С божьей помощью выполняют свой долг и священнослужители, которые тоже вошли в совет. Духовные наставники башкирских батальонов всегда рядом с бойцами. Теперь своим опытом смогут поделиться уже и на совете.

И первые предложения озвучили на первой же встрече. Так, Хамза Хазрат выступил с инициативой членам совета опекать и поддерживать детей погибших кавалеров ордена Шаймуратова. Радий Хабиров идею поддержал. Председатель совета Азат Бадранов предложил кавалерам плотнее общаться с юными шаймуратовцами, сейчас их в республике более 4000. Также создать региональное отделение ассоциации ветеранов спецоперации. Еще одна инициатива связана с созданием музея кавалеров.

На мой взгляд, нужен музей. Это просветительская задача, чтобы люди знали. Радий Хабиров