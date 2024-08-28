Радий Хабиров передал «Башавтотрансу» 88 новых автобусов

Когда переехала из района в Уфу, я увидела большие автобусы, и вот это запало в мою душу. Мне очень понравилось, что можно водить такие автобусы, и я решила попробовать пойти учиться. Мне очень нравится моя работа, мне очень нравится общение с людьми. Мне нравится вождение по большому городу. Я как прапраправнучка Салавата Юлаева горжусь этим. Стараюсь достойно работать.

Алия Гадельшина, водитель «Башавтотранса»