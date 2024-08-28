Радий Хабиров передал «Башавтотрансу» 88 новых автобусов

88 новых пассажирских
автобусов пополнили автопарки Уфы и Нефтекамска. Сегодня Глава Башкортостана
вручил ключи от новых транспортных средств водителям предприятия «Башавтотранс».
Торжественная церемония прошла на площади перед «Уфой-Ареной».
Все автобусы марки «НЕФАЗ»
оборудованы кондиционерами с системой обогрева, камерами видеонаблюдения, USB-розетками, устройствами
спутниковой связи. Транспортные средства работают на газомоторном топливе.
Радий Хабиров поблагодарил сотрудников предприятия за их нелегкий труд по
обеспечению пассажироперевозок жителей Башкортостана. Он отметил, что за пять с
половиной лет в регионе для главного перевозчика приобрели свыше 1400 новых автобусов.
Мы
практически полностью обновили парк «Башавтотранса», все помнят, что он лежал
на боку. Можно сказать, на спине уже лежал, его готовили к банкротству. Мы
этого не дали сделать, укрепили его технически. Самое главное, в
«Башавтотрансе» – большой корпус водителей. Знаете, во многих регионах
катастрофическая ситуация – не хватает водителей. У нас, слава богу, наши
водители, жители республики нашей в основном работают. Автобусы мы покупали,
покупаем, будем покупать.Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
У
нас цель и задача, которая перед нами стоит, – это безопасные и качественные
перевозки пассажиров. 79 единиц на Уфу пойдут. На маршрут 51 – 60 автобусов. На
57а – 10 автобусов. На 31-й маршрут – 9 единиц. Оставшиеся 9 единиц – на 8-й и
9-й маршрут города Нефтекамск.Надир Самиев, генеральный директор «Башавтотранса»
Также Глава
Башкортостана вручил государственные награды ветеранам транспортной отрасли и в
неформальной обстановке пообщался с водителями. Радий Хабиров осмотрел один из
новых автобусов, который будет курсировать по Уфе. Управлять им будет Алия
Гадельшина. Уроженка Салаватского района трудится на предприятии «Башавтотранс»
на протяжении семи лет. Воспитывает четырех сыновей и, к слову, является
прапраправнучкой национального героя республики Салавата Юлаева.
Когда
переехала из района в Уфу, я увидела большие автобусы, и вот это запало в мою
душу. Мне очень понравилось, что можно водить такие автобусы, и я решила
попробовать пойти учиться. Мне очень нравится моя работа, мне очень нравится
общение с людьми. Мне нравится вождение по большому городу. Я как
прапраправнучка Салавата Юлаева горжусь этим. Стараюсь достойно работать.Алия Гадельшина, водитель «Башавтотранса»