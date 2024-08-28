Радий Хабиров передал «Башавтотрансу» 88 новых городских автобусов

Мы продолжаем работу по улучшению транспортной инфраструктуры нашей республики, нашей Уфы, и, конечно, в этот день я хочу поблагодарить коллектив «Башавтотранса». Вас, уважаемые водители, за ваш труд. Он очень серьезный и очень важный. Вот мы только недавно с генеральным директором «Башавтотранса» обсуждали перспективы развития предприятия, и я поставил задачу директору — заботиться о людях, потому что несколько тысяч человек работают в «Башавтотрансе», и вы, собственно, наше богатство.

Радий Хабиров