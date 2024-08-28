Радий Хабиров передал «Башавтотрансу» 88 новых городских автобусов

88 новых пассажирских автобусов пополнили автопарки Уфы и Нефтекамска. Глава Башкортостана вручил ключи от новых транспортных средств водителям предприятия «Башавтотранс». Всего за пять с половиной лет в республике закупили более 1400 автобусов.
На площади перед «Уфа-Ареной» яблоку негде упасть. 88 новых автобусов Нефтекамского автомобильного завода буквально вчера выехали из цехов крупнейшего предприятия региона. Глава Башкортостана в торжественной обстановке передал ключи от новых транспортных средств водителям предприятия «Башавтотранс». Радий Хабиров поблагодарил работников за их нелегкий труд.
Мы продолжаем работу по улучшению транспортной инфраструктуры нашей республики, нашей Уфы, и, конечно, в этот день я хочу поблагодарить коллектив «Башавтотранса». Вас, уважаемые водители, за ваш труд. Он очень серьезный и очень важный. Вот мы только недавно с генеральным директором «Башавтотранса» обсуждали перспективы развития предприятия, и я поставил задачу директору — заботиться о людях, потому что несколько тысяч человек работают в «Башавтотрансе», и вы, собственно, наше богатство.Радий Хабиров
Ветеранам транспортной отрасли и тем, кто перевозит наших бойцов к передовой, Радий Хабиров вручил государственные награды. Глава Башкортостана в неформальной обстановке пообщался с водителями и интересовался условиями труда.
Технику мы меняем. Вот как возможность появляется, чтоб на хорошей технике ездили. Про условия работы мы с Надиром Самиевым говорили, чтоб создавались условия, общежития, и по зарплате я прошу внимание уделять. Мы приняли решение еще одно общежитие строить. Поэтому нам очень важно сохранить и чтобы вы понимали, что «Башавтотранс» без вас не бывает, потому что честно вам скажу, что уже во многих регионах, во многих крупных городах большой дефицит водителей.Радий Хабиров
Многотонными машинами управляют не только мужчины. Уже семь лет Алия Гадельшина перевозит пассажиров на самых разных маршрутах Уфы. Вне работы она воспитывает четырех сыновей. Во время общения руководитель региона вручил ей именные часы.
Когда переехала с района в Уфу, я увидела большие автобусы, и вот это запало в мою душу. Мне очень понравилось, что можно водить такие автобусы, и я решила попробовать пойти учиться. Мне очень нравится моя работа, мне очень нравится общение с людьми. Мне нравится вождение по большому городу.Алия Гадельшина, водитель автобуса
Автобусы марки «НефАЗ» оборудованы по последнему слову техники. В частности: кондиционерами с системой обогрева, камерами видеонаблюдения, USB-портами, устройствами спутниковой связи. Транспортные средства работают на газомоторном топливе.
У нас цель и задача, которая перед нами стоит, — это безопасные и качественные перевозки пассажиров. 79 единиц на Уфу пойдут. На маршрут 51 — 60 автобусов. На 57а — 10 автобусов. На 31 маршрут — 9 единиц. Оставшиеся 9 единиц — на 8 и 9 маршрут города Нефтекамск.Надир Самиев, генеральный директор ГУП «Башавтотранс»
Стоит отметить, что масштабная программа по обновлению автопарка главного перевозчика региона длится уже больше пяти лет. За это время в регионе появились свыше тысячи четырехсот новых автобусов. Без них уже невозможно представить нашу жизнь и современный облик городов республики.