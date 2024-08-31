Звезды, выступающие на юбилее Уфы, передадут гонорары на нужды СВО и Курской области

В Уфе сегодня состоится второй день международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». В рамках концертной программы в Уфе выступят Элвин Грей, Алсу, HammAli & Navai и Zainetdin. Хедлайнером мероприятия станет Николай Басков. 

Фото №1 - Звезды, выступающие на юбилее Уфы, передадут гонорары на нужды СВО и Курской области

Сегодня стало известно, что ряд артистов собирается поддержать своими выступлениями бойцов в зоне СВО и жителей Курской области. К слову, именно об этом недавно говорил Элвин Грей. Он призвал артистов, которые выступают на юбилее Уфы, перечислить свои гонорары тем, кто в этом больше всего нуждается. 

«Я передам свой гонорар бойцам СВО, и если для вас слово „Родина“ — не пустой звук, то предлагаю присоединиться и помочь нашим ребятам!» — заявил артист.

Отметим, что первый день фестиваля «Сердце Евразии» собрал рекордное количество зрителей. Парк «Ватан» вчера принял порядка 60 тысяч зрителей. 

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