Звезды, выступающие на юбилее Уфы, передадут гонорары на нужды СВО и Курской области

В Уфе сегодня состоится второй день международного фестиваля искусств «Сердце Евразии». В рамках концертной программы в Уфе выступят Элвин Грей, Алсу, HammAli & Navai и Zainetdin. Хедлайнером мероприятия станет Николай Басков.

Сегодня стало известно, что ряд артистов собирается поддержать своими выступлениями бойцов в зоне СВО и жителей Курской области. К слову, именно об этом недавно говорил Элвин Грей. Он призвал артистов, которые выступают на юбилее Уфы, перечислить свои гонорары тем, кто в этом больше всего нуждается.