Радий Хабиров посетил ледовый дворец в Октябрьском

Пост об этом глава республики выложил в соцсетях. Это большая арена, которую горожане очень долго ждали. Теперь здесь проводят тренировки и соревнования разных уровней. И самое главное — работает спортшкола. В ней занимаются 220 ребят, будущие хоккеисты и фигуристы. Заглянул к ним на тренировку, пообщался с тренерами.