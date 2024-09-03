В Башкирии растёт число желающих заключить контракт с Минобороны

Число желающих заключить контракт на военную службу с Министерством обороны страны растет. Ежедневно в пункт отбора съезжаются мужчины со всей республики, чтобы подписать документы и отправиться в зону проведения специальной военной операции. Среди желающих и женщины.
Однако для них есть ограничения — заключать контракт они могут до 45 лет и с медицинским профильным образованием. Контракт на военную службу могут заключить мужчины в возрасте до 65 лет. Подписать соглашение имеют право не служившие ранее граждане, получившие высшее или среднее профессиональное образование. Каждого подавшего заявление курируют инструкторы.
Разовая выплата для жителей Башкортостана, заключивших контракт с Минобороны, составляет до 1 млн 205 тысяч рублей. Президент Владимир Путин подписал указ о федеральной выплате в размере 400 тысяч военным, которые с 1 августа и до конца года заключат контракт для службы в зоне СВО. С 10 июля сумма единовременной выплаты жителям республики увеличена до 505 тысяч по поручению Радия Хабирова. Кроме того, стимулирующие выплаты делают и муниципалитеты. К примеру, в Уфе сумма составляет 300 тысяч рублей.