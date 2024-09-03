Бойцы из Башкирии подбили два «Леопарда» в зоне СВО

Бойцы минометной батареи мотострелкового полка «Башкортостан» своим точным огнем сдерживают натиск врага и поддерживают продвижение наших штурмовых групп. За успешную работу они неоднократно отмечались командованием.

Беглый огонь по противнику, и минометный расчёт, замаскировав свою позицию, скрывается в блиндаже. Из-за ограниченной дальности стрельбы батарея находится ближе к линии боевого соприкосновения, чем другие подразделения. Но и точность попаданий выше, даже по сложным целям в движении. Результат фиксируют операторы БПЛА.

Профессионализм и боевая выучка растёт ежедневно. Наше подразделение, например, подбило два «Леопарда», причем один из них на ходу. Это уникальный случай. Нас хвалит начальник артиллерии. Наш расчет был представлен на лучший расчет округа. Ребята успешно выполняют свою работу. Отдыхают во время ротации. позывной «Кама»

Коллектив миномётной батареи мотострелкового полка «Башкортостан» относительно молодой. Несмотря на это, каждый готов выполнять самые сложные задачи. Говорят: пошли на СВО не только по патриотическим соображениям. Не смогли оставаться дома, когда друзья и знакомые ушли добровольцами.

У меня деды воевали и родственники. Поэтому и я по личным убеждениям пошел. Боевого опыта у меня не было, всему научился на слаживании и здесь уже непосредственно. Пошёл в миномётную батарею, потому что у меня друзья тут служат, 4 человека. Вместе работаем. позывной «Кузей»

У кого-то за плечами полгода службы на СВО, у кого-то год и полтора. Независимо от этого каждый считает своего однополчанина братом. Пусть не по крови, но если будет нужно, готовы прикрыть друг друга.

Сплоченность у нас тут большая, потому что риска очень много. Больше риска, чем в других подразделениях. Самое сложное — работать во время прилетов. Когда птички летают, очень сложно. Выбираешь момент и работаешь. позывной «Рабан»

Но даже к такому привыкаешь, добавляет боец. Особенно когда не волнуешься за своих родных дома. И благодарит за меры поддержки, которые оказывают семьям военнослужащих. Отдельный привет добровольцы попросили передать волонтерам, неравнодушным людям и предприятиям, которые принимают участие в формировании гуманитарной помощи.