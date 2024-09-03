Бойцы из Башкирии подбили два «Леопарда» в зоне СВО

Бойцы минометной батареи мотострелкового полка «Башкортостан» своим точным огнем сдерживают натиск врага и поддерживают продвижение наших штурмовых групп. За успешную работу они неоднократно отмечались командованием.
Беглый огонь по противнику, и минометный расчёт, замаскировав свою позицию, скрывается в блиндаже. Из-за ограниченной дальности стрельбы батарея находится ближе к линии боевого соприкосновения, чем другие подразделения. Но и точность попаданий выше, даже по сложным целям в движении. Результат фиксируют операторы БПЛА.
Коллектив миномётной батареи мотострелкового полка «Башкортостан» относительно молодой. Несмотря на это, каждый готов выполнять самые сложные задачи. Говорят: пошли на СВО не только по патриотическим соображениям. Не смогли оставаться дома, когда друзья и знакомые ушли добровольцами.
У кого-то за плечами полгода службы на СВО, у кого-то год и полтора. Независимо от этого каждый считает своего однополчанина братом. Пусть не по крови, но если будет нужно, готовы прикрыть друг друга.
Но даже к такому привыкаешь, добавляет боец. Особенно когда не волнуешься за своих родных дома. И благодарит за меры поддержки, которые оказывают семьям военнослужащих. Отдельный привет добровольцы попросили передать волонтерам, неравнодушным людям и предприятиям, которые принимают участие в формировании гуманитарной помощи.