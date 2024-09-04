«Снайпер» из Башкирии мужественно сражается за Родину на передовой СВО

Про уроженца Уфимского района, который рано остался без родителей, рассказывает корреспондент издания «Уфимские нивы» Петр Маков. В июне прошлого года мужчина подписал контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции, где попал в состав мотострелкового полка «Башкортостан». Побывал в боях за Кременную, Рубежное и Северодонецк.

Сам боец с позывным «Снайпер» говорит, что решение подписать контракт было осознанным. Сейчас у него не менее опасная специальность – связист. Он обеспечивает связью все части военного подразделения.

Противник постоянно ведет наблюдение, использует не только разведывательные дроны, но и аппараты со сбросом боеприпасов, камикадзе. Несмотря на всю опасность, выполняем приказы командования вовремя и в полном объеме. Доброволец СВО, позывной «Снайпер»

Но на СВО есть место не только боевым подвигам, но и простым человеческим чувствам. Как рассказал «Снайпер», недавно к ним приблудился пес, о котором он заботится: так легче пережить разлуку с домом.

Много брошенных собак у нас на довольствии, что едим сами, тем и их кормим. Сам забочусь о собаке по кличке Филимон, который пришел не так давно, несколько месяцев назад, а с котом Корефаном у нас давняя дружба. Погладишь животное, позаботишься о нем – и самому становится легче. Доброволец СВО, позывной «Снайпер»

Воин дал несколько советов тем ребятам, которые планируют подписать контракт и отправиться на службу в зону СВО. По его мнению, главное – не бояться, быть твердым духом и понимать, какую помощь ты можешь оказать своим боевым товарищам.

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.