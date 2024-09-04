В Уфе на дорогах появилась новая разметка

Пересечения улицы Заки Валиди с Советской, Карла Маркса и Аксакова стали первыми в Уфе, где в этом году появились «вафельные» разметки. Их нанесли по инициативе Центра организации дорожного движения Башкортостана. Работы велись прошедшей ночью и были закончены уже к утру.

Сотрудники центра работали совместно с Управлением коммунального хозяйства и благоустройства города и республиканской Госавтоинспекцией. Для нанесения разметки была использована особая дорожная краска, изготовленная по ГОСТу в России. На один перекрёсток ушло около 60 кг. На дорогах она продержится не менее трёх месяцев.