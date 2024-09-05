В Башкирии молодым учёным улучшают жилищные условия

В республике продолжают действовать меры поддержки молодых ученых. В Башкортостане предусмотрены не только гранты для проведения научных работ и поддержки исследовательской деятельности, но и на улучшение жилищных условий. Специалисты могут направить средства на погашение ипотеки и внесение первоначального взноса.

Салавату Акчурину поступило предложение остаться в университете еще и в роли преподавателя, совмещая с аспирантурой. Это решение и определило жизнь молодого учёного. Сейчас Салават Акчурин — уже заведующий кафедрой, на которой когда-то и начинал. Одно из основных исследований, в котором принимает участие, — мониторинг параметров микроклимата в пчелиных бортях и ульях в заповеднике Шульган-Таш.

Как раз для того, чтобы такого не было, молодых специалистов поддерживает республика. Помимо грантов для проведения научной работы, ученые могут претендовать на улучшение жилищных условий. В такую программу поддержки и попал Салават Акчурин, получив 1 млн рублей.

Марат Талыпов вместе с коллегами занимается тем, за что аграрии страны точно скажут «спасибо». В университете разрабатывают детали для сельскохозяйственной техники. Многие иностранные компании ушли с российского рынка.

Фото №1 - В Башкирии молодым учёным улучшают жилищные условия

Марат Талыпов — тоже в числе ученых, которые смогли с поддержкой республики улучшить свои жилищные условия. Поддержка позволяет молодым учёным уже не ломать головы над тем, где жить, а республике — развивать научный потенциал, так специалисты остаются в сфере.

По итогам 2023 года Башкортостан занимал четвёртое место в рейтинге научно-технологического прогресса Российской Федерации – это очень высокий показатель. Хочу сказать, что по поддержке научной молодёжи, молодых аспирантов, мы занимаем третье место.

Радий Хабиров

Двухмесячный Ильяс не отводит глаз от папы, которому предстоит ещё многому научить сына. Но знания Ильдара Гатиатуллина пригодятся не только этому малышу. Он занимается исследованиями в аграрном университете. Раньше приходилось думать не только над новыми открытиями, но и над тем, как встать на ноги. Поддержка помогла исполнить мечту многих семей.

Волна
Уфимская волна