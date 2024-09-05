В Башкирии молодым учёным улучшают жилищные условия

В республике продолжают действовать меры поддержки молодых ученых. В Башкортостане предусмотрены не только гранты для проведения научных работ и поддержки исследовательской деятельности, но и на улучшение жилищных условий. Специалисты могут направить средства на погашение ипотеки и внесение первоначального взноса.

Салавату Акчурину поступило предложение остаться в университете еще и в роли преподавателя, совмещая с аспирантурой. Это решение и определило жизнь молодого учёного. Сейчас Салават Акчурин — уже заведующий кафедрой, на которой когда-то и начинал. Одно из основных исследований, в котором принимает участие, — мониторинг параметров микроклимата в пчелиных бортях и ульях в заповеднике Шульган-Таш.

Как раз для того, чтобы такого не было, молодых специалистов поддерживает республика. Помимо грантов для проведения научной работы, ученые могут претендовать на улучшение жилищных условий. В такую программу поддержки и попал Салават Акчурин, получив 1 млн рублей.

Марат Талыпов вместе с коллегами занимается тем, за что аграрии страны точно скажут «спасибо». В университете разрабатывают детали для сельскохозяйственной техники. Многие иностранные компании ушли с российского рынка.

Марат Талыпов — тоже в числе ученых, которые смогли с поддержкой республики улучшить свои жилищные условия. Поддержка позволяет молодым учёным уже не ломать головы над тем, где жить, а республике — развивать научный потенциал, так специалисты остаются в сфере.

По итогам 2023 года Башкортостан занимал четвёртое место в рейтинге научно-технологического прогресса Российской Федерации – это очень высокий показатель. Хочу сказать, что по поддержке научной молодёжи, молодых аспирантов, мы занимаем третье место. Радий Хабиров