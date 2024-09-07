«Мы голосуем за будущее республики»: боец с позывным «Енисей» о выборах

Гражданский долг сродни военному. На избирательных участках в числе наиболее активных и военнослужащие. Участники специальной военной операции приходят голосовать со своими семьями. Так, в Уфимском районе боец с позывным «Енисей» находится в краткосрочном отпуске.
Родители, помимо главы Башкортостана, также выбирали и депутатов районного совета и проголосовали за кандидата на допвыборах в Госсобрание республики. Боец вместе с супругой решили показать детям, как нужно исполнять гражданский долг, и позволили им опустить в урну бюллетени.
К слову, на площади перед ДК в селе Авдон прошел праздник «День яблок». Помимо концерта, развлечений и конкурсов, там состоялась школьная ярмарка. Выпечка, фрукты, овощи и поделки. Вырученные средства, по словам организаторов, пойдут на благотворительность и поддержку участников СВО.