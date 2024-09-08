В Башкирии завершились выборы главы республики. Голосование проходило три дня – 6, 7 и 8 сентября.
Все избирательные участки закрылись в 20:00. Организаторы начали подсчёт голосов. По данным на 15:00 8 сентября, предварительная явка на выборы составила 64%.
В официальный список кандидатов на пост Главы республики вошли Радий Хабиров (от «Единой России»), Иван Сухарев («ЛДПР»), Владимир Нагорный («Справедливая Россия»), Артур Шайнуров («КПРФ») и Ильшат Тимерьянов («Новые люди»).
Фото: bashinform.ru