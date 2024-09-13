Стало известно, чего боятся жители Башкирии больше всего

Пятница 13-е считается днем неудач и носит суеверный характер. Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям поделился наиболее популярными «страхами» жителей региона за текущий год.

Больше всего люди боятся бездомных собак. На втором месте – страх выключенного электричества в подъездах и лифтах, а также отсутствие уличного освещения. Замыкает тройку «страшилок» – боязнь нетрезвых людей, которые шумят, стучат в двери и угрожают.