Участник СВО из Башкирии рассказал о главном оружии в зоне спецоперации

В октябре 2022 года боец из Башкирии с позывным «Сармат» отправился в зону проведения специальной военной операции по частичной мобилизации. Как рассказывает корреспондент благовещенского издания «Панорама» Гульнур Абдуллина, он не стал дожидаться повестки – сам пришел в военкомат. Сначала попал на боевое слаживание, а 6 декабря ушел «за ленточку».

За плечами «Сармата» – командировки в Таджикистан. Его дед и бабушка родом из Украины, и его жутко возмущала та несправедливость, которая царила вокруг. На вопрос о том, что же самое главное в зоне СВО, боец без раздумий отвечает: «Выжить!».

2 января 2023 года зашли на позицию. По нам начали стрелять из танков, по позиции плотно работала артиллерия. А мы продолжали копать окопы и блиндажи. Конечно, было страшно, молились... Не надо торопиться, важно все время думать и быть максимально внимательным. Знаете, чем отличается столкновения в Таджикистане и те, которые на СВО? Тут противник русскоговорящий, и техника у него изначально – советская. Тяжело, потому что мы похожи визуально. Они часто «косят» под наших. Если тогда мы еще не знали, что такое квадрокоптеры, БПЛА, то теперь это, практически, главное оружие. В зоне СВО нам очень не хватает РЭБ – станций радиоэлектронной борьбы. Участник СВО, позывной «Сармат»

Мужчина уверен, что на фронте ни в коем случае нельзя лениться: надо рыть окопы, таскать в них бревна и обустраивать быт. А еще, по словам «Сармата», там все друг другу становятся не просто сослуживцами, а настоящими братьями. Он рассказал о том, как порой им приходилось одну бутылку воды делить на 30 человек.

Боец говорит, что местным жителям там приходится не сладко: у многих нет денег, они голодают. Он вспоминает, как вышли к ним навстречу люди и крикнули: «Спасибо, что вы здесь».

Также военнослужащий благодарит всех, кто занимается сбором и отправкой гумконвоев.

Очень сильно помогли печи, буржуйки. Выше всех похвал – маскировочные сети от благовещенских берегинь. Все с любовью, с надеждой, с теплом. Письма, слезы душещипательные. Хоть и все мужики: кому за 30 и за 40, но все равно накатывает так, что будь здоров. Хочется сказать огромное спасибо моей супруге Ирине. За ее любовь и веру в меня. Там, на фронте, это не просто слова, это стимул выжить. Участник СВО, позывной «Сармат»

В прошлом году «Сармат» был награжден медалью «За доблесть» II степени, а в этом году – медалью Суворова. В одном из боев боец был ранен, его трижды контузило. Пришлось вернуться в город, чтобы лечиться. Сегодня «Сармат» старается привыкнуть к гражданской жизни: дом, семья, работа.

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.