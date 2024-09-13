Участник СВО из Башкирии рассказал о главном оружии в зоне спецоперации

В октябре 2022 года боец из Башкирии с позывным «Сармат» отправился в зону проведения специальной военной операции по частичной мобилизации. Как рассказывает корреспондент благовещенского издания «Панорама» Гульнур Абдуллина, он не стал дожидаться повестки – сам пришел в военкомат. Сначала попал на боевое слаживание, а 6 декабря ушел «за ленточку».
За плечами «Сармата» – командировки в Таджикистан. Его дед и бабушка родом из Украины, и его жутко возмущала та несправедливость, которая царила вокруг. На вопрос о том, что же самое главное в зоне СВО, боец без раздумий отвечает: «Выжить!».
Мужчина уверен, что на фронте ни в коем случае нельзя лениться: надо рыть окопы, таскать в них бревна и обустраивать быт. А еще, по словам «Сармата», там все друг другу становятся не просто сослуживцами, а настоящими братьями. Он рассказал о том, как порой им приходилось одну бутылку воды делить на 30 человек.
Боец говорит, что местным жителям там приходится не сладко: у многих нет денег, они голодают. Он вспоминает, как вышли к ним навстречу люди и крикнули: «Спасибо, что вы здесь».
Также военнослужащий благодарит всех, кто занимается сбором и отправкой гумконвоев.
В прошлом году «Сармат» был награжден медалью «За доблесть» II степени, а в этом году – медалью Суворова. В одном из боев боец был ранен, его трижды контузило. Пришлось вернуться в город, чтобы лечиться. Сегодня «Сармат» старается привыкнуть к гражданской жизни: дом, семья, работа.
Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.
Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.
Фото: благовещенское издание «Панорама»