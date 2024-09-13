В Уфе проходит соревнование будущих разработчиков игр

Создать видеоигру с нуля. В Евразийском центре цифровых технологий проходит первое в регионе соревнование среди будущих геймразработчиков. Студенты профильных направлений за 24 часа должны придумать и реализовать собственный проект.

Вот она — виртуальная реальность. Александр Пушкин проходит по лабиринтам со свечкой, отыскивая строки своих стихотворений. Такое можно придумать разве что в игре. Её и создают студенты.

В играх полёт фантазии действительно не ограничен. Другая группа участников за основу взяла пушкинскую поэму «Руслан и Людмила», придав ей иную интерпретацию.

Обращение к творчеству Пушкина — обязательная часть задания. Игроделам предоставили материалы одноименного мультфильма, снятого уфимской студией «Муха». Они выступили соорганизаторами турнира и как потенциальные работодатели. Место проведения — Евразийский центр цифровых технологий.

Это первое в регионе соревнование по разработке видеоигр. Участие принимают десятки студентов IT-специальностей. Их объединение, как считают организаторы, в будущем поможет стать Башкортостану самостоятельным игроком на игровом рынке.