Как в Башкирии реализуется проект «Пойдём домой»

В Серафимовском детском интернате прошло ежегодное родительское собрание. Для специализированного учреждения — это шаг к семейному устройству детей. А для родителей — возможность понять, что даже в самой сложной ситуации есть те, кто готов помочь.

С самого утра Надя у плиты. Запах блинов на весь интернат, хотя интернатом это место назвать сложно. Гостеприимный дом. Особенно сегодня, когда к детям приехали родители. Шумный и шустрый, через чур активный. Этим ребятам нужно особое внимание, многие именно поэтому здесь. Родительское собрание — возможность поговорить о проблемах и переживаниях. Эрик здесь уже полгода, и мама видит колоссальные изменения.

Логопеды, психологи — у каждого родителям свои рекомендации. Здесь работают профессионалы с большой буквы, которые могут сделать то, на что порой у родителей нет сил. Собрание — это и повод задать вопросы, что завтра. Ответить на них приехали врачи, педагоги, социальные службы. Организаторы постарались создать атмосферу полного доверия и единения.