В Башкирии возобновят внезапные проверки школьного питания
Как
сообщил и. о. премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров в своих
социальных сетях, в республике принято решение вернуться к практике внезапных
визитов с проверкой в школьные столовые.
В
том случае, если на столах для школьников будет стоять качественная, горячая и
вкусная еда, это значит, что администрация учебного заведения ответственно
относится к питанию учащихся.
Ранее мы определились, что с этого года для школьников Башкортостана будет введено меню с возможностью выбора блюд. Сейчас проект реализуется в 12 муниципалитетах. После прохождения процедуры согласования с родителями вариативное меню будем вводить в 42 городах и районах.
Андрей Назаров, и. о. премьер-министра правительства Башкирии
Вместе
с тем, на особом контроле властей региона остается вопрос мониторинга качества школьного
питания. С начала текущего года сотрудники Управления социального питания совершили
356 выездов в учреждения социальной сферы. По итогам таких проверок было установлено,
что в настоящее время наметилась положительная динамика в данной сфере, а
количество нарушений заметно снижается.
Важно, что по сравнению с прошлым годом количество обращений родителей по вопросам питания в школах сократилось более чем наполовину. Что, конечно, радует, и хотелось бы, чтобы поводов для недовольства не осталось вовсе. Надо выстраивать работу так, чтобы комфортно работалось тем, кто кормит наших детей и обеспечивает условия для их здоровья и спокойной учебы. Тут задача — помогать, используя для этого все возможности.
Андрей Назаров, и. о. премьер-министра правительства Башкирии