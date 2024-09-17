В Башкирии возобновят внезапные проверки школьного питания

Как сообщил и. о. премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров в своих социальных сетях, в республике принято решение вернуться к практике внезапных визитов с проверкой в школьные столовые.

Фото №1 - В Башкирии возобновят внезапные проверки школьного питания

В том случае, если на столах для школьников будет стоять качественная, горячая и вкусная еда, это значит, что администрация учебного заведения ответственно относится к питанию учащихся.

Ранее мы определились, что с этого года для школьников Башкортостана будет введено меню с возможностью выбора блюд. Сейчас проект реализуется в 12 муниципалитетах. После прохождения процедуры согласования с родителями вариативное меню будем вводить в 42 городах и районах.

Андрей Назаров, и. о. премьер-министра правительства Башкирии

Вместе с тем, на особом контроле властей региона остается вопрос мониторинга качества школьного питания. С начала текущего года сотрудники Управления социального питания совершили 356 выездов в учреждения социальной сферы. По итогам таких проверок было установлено, что в настоящее время наметилась положительная динамика в данной сфере, а количество нарушений заметно снижается.

Важно, что по сравнению с прошлым годом количество обращений родителей по вопросам питания в школах сократилось более чем наполовину. Что, конечно, радует, и хотелось бы, чтобы поводов для недовольства не осталось вовсе. Надо выстраивать работу так, чтобы комфортно работалось тем, кто кормит наших детей и обеспечивает условия для их здоровья и спокойной учебы. Тут задача — помогать, используя для этого все возможности.

Андрей Назаров, и. о. премьер-министра правительства Башкирии

Фото: ИА «Башинформ»

уфавсердце
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями