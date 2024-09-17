В Башкирии возобновят внезапные проверки школьного питания

Важно, что по сравнению с прошлым годом количество обращений родителей по вопросам питания в школах сократилось более чем наполовину. Что, конечно, радует, и хотелось бы, чтобы поводов для недовольства не осталось вовсе. Надо выстраивать работу так, чтобы комфортно работалось тем, кто кормит наших детей и обеспечивает условия для их здоровья и спокойной учебы. Тут задача — помогать, используя для этого все возможности.

Андрей Назаров, и. о. премьер-министра правительства Башкирии