В Башкирии продолжается уборка урожая

В республике скошено более 1 млн гектар сельскохозяйственных культур. Продолжается уборка сахарной свеклы, технических и масличных культур. Параллельно ведётся и посев озимых. В Кармаскалинском районе, к примеру, сейчас приступили к уборке кукурузы. Больше всего площадей с этой культурой у хозяйства «Артемида». Урожайность достигла 440 центнеров с гектара.

Кукуруза на силос достигла своей восковой спелости. Это заметно даже визуально: цвет зерен поменялся на более темный, и ядра стали более крахмалистыми. Уже хорошо раздавливаются, но не выделяют сок. А сахар в зёрнах ещё не превратился в крахмал. Сейчас в початках достаточно питательных компонентов и необходимый уровень влажности для нормальной ферментации.

Уже во время уборки в специальный бачок комбайна заливают закваску. Автоматически консервант перемешивается с зеленой массой. А после смесь на больших прицепах перевозят в ямы и трамбуют. Затем закрывают специальной пленкой. И через 40 дней корм готов. Для животных приготовили достаточное количество сенажа из люцерны и сорго.

Из-за больших осадков хозяйство «Артемида» не смогло осуществить до конца уборку озимых. Большинство полей остались неубранными. А вот яровые успели собрать. Только их урожайность в этом году гораздо ниже — около 20-30 центнеров с гектара. Хотя раньше достигала 40. Подсолнечник тоже пострадал. Из-за высокой влажности культура начала гнить. Зато удались лен, соя и многолетние травы.

Кипит работа и на рапсовых полях. Возделыванием этой культуры в Кармаскалинском районе занимается хозяйство «Урожай». Уже убрали 91%. На завершающей стадии и посев озимых — осталось только 150 гектаров.