Рассмотрение дела в отношении издателя «Пруфы» в Уфе перенесено

4 октября Кировский районный суд Уфы рассмотрит дело в отношении издателя портала «Пруфы» Рауфы Рахимовой. По данным ИА «Башинформ», заседание должно было состояться сегодня, 18 сентября, однако глава издания не явилась в суд, так как на данный момент находится в Турции.