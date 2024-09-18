Рассмотрение дела в отношении издателя «Пруфы» в Уфе перенесено

4 октября Кировский районный суд Уфы рассмотрит дело в отношении издателя портала «Пруфы» Рауфы Рахимовой. По данным ИА «Башинформ», заседание должно было состояться сегодня, 18 сентября, однако глава издания не явилась в суд, так как на данный момент находится в Турции.
Рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Рахимовой Рауфы Гареевны, привлекаемой по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»), запланировано на 10 часов утра 4 октября.
На основе экспертизы ряда публикаций Рауфы Рахимовой в ее социальных сетях, правоохранительные органы пришли к выводу, что медиаменджер формирует негативное восприятие к специальной военной операции.
Согласно неофициальным данным, после того, как было назначено судебное заседание, Рахимова, имеющая вид на жительство в Турции, покинула Россию.