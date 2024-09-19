В Башкирии начали подготовку к отопительному сезону

Котельные Башкортостана готовятся к отопительному сезону. Гидравлические испытания прошли успешно, выполнен локальный ремонт оборудования. Котельная «Глумилино» обеспечит теплоэнергией одноименный район уже во второй раз.

Основную работу в этой котельной выполняют машины. Из персонала в смене только начальник и оператор. Они наблюдают за всеми технологическими процессами. Сейчас в котельной идет активная подготовка к отопительному сезону.

Основные работы в чем заключались? В профилактике. То есть мы проводили техническое обслуживание, прошло техническое освидетельствование: котлы, техническое обслуживание насосного парка было произведено. Зачастую такие небольшие работы: смазка, подтяжка, осмотр, подтяжка контактных групп. Нам не потребовалось какие-то серьезные работы проводить в котельной. Айдар Булгаков, начальник котельного цеха №15

Путь горячей воды в жилые дома начинается именно отсюда. Ее нагревают в котлах, дальше тепло распределяют по магистральным трубопроводам. Для этой котельни грядущий отопительный сезон будет вторым.

Котельный цех обеспечивает водой и теплом Глумилино, где уже проживают более 100 тысяч человек. По прогнозам, в ближайшие 10 лет микрорайон разрастется. И потребление тепловой энергии вырастет на 75%.

К повышению нагрузок котельная готова. Современное оборудование отечественного производства не только надежное, но и экологичное. Благодаря частотным преобразователям удается значительно сэкономить топливо.

Следующий шаг — распределение. В Уфе 217 центральных тепловых пунктов. Здесь подготавливают горячую воду и теплоноситель для батарей. Такие пункты необходимы, чтобы потребители получали тепло заданной температуры и под необходимым напором.

Мы провели ряд регламентных работ. Это текущий ремонт и промывка оборудования ЦТП, текущий ремонт насосного оборудования. В принципе, весь комплекс мероприятий выполнен. На сегодняшний день данный квартал стоит на заполнении, то есть жилые дома заполняются. Азат Фахретдинов, директор филиала «БашРТС» — Уфа