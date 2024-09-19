В Башкирии начали подготовку к отопительному сезону

Котельные Башкортостана готовятся к отопительному сезону. Гидравлические испытания прошли успешно, выполнен локальный ремонт оборудования. Котельная «Глумилино» обеспечит теплоэнергией одноименный район уже во второй раз.
Основную работу в этой котельной выполняют машины. Из персонала в смене только начальник и оператор. Они наблюдают за всеми технологическими процессами. Сейчас в котельной идет активная подготовка к отопительному сезону.
Путь горячей воды в жилые дома начинается именно отсюда. Ее нагревают в котлах, дальше тепло распределяют по магистральным трубопроводам. Для этой котельни грядущий отопительный сезон будет вторым.
Котельный цех обеспечивает водой и теплом Глумилино, где уже проживают более 100 тысяч человек. По прогнозам, в ближайшие 10 лет микрорайон разрастется. И потребление тепловой энергии вырастет на 75%.
К повышению нагрузок котельная готова. Современное оборудование отечественного производства не только надежное, но и экологичное. Благодаря частотным преобразователям удается значительно сэкономить топливо.
Следующий шаг — распределение. В Уфе 217 центральных тепловых пунктов. Здесь подготавливают горячую воду и теплоноситель для батарей. Такие пункты необходимы, чтобы потребители получали тепло заданной температуры и под необходимым напором.
Гидравлические испытания в Башкортостане прошли успешно. Все участки готовы к отопительному сезону. Дату его начала определят главы каждого муниципалитета республики в зависимости от погодных условий. Для запуска среднесуточная температура воздуха должна быть не выше восьми градусов пять дней подряд.