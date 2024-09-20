Медсестра из Башкирии отправилась добровольцем спасать жизни бойцов в зоне СВО

Сегодня, в непростое для нашей страны время, на защиту Родины встают не только мужчины. Свой вклад в победу вносят и женщины-медработники. Одна из них – доброволец СВО с позывным «Феникс», о которой нам рассказала корреспондент издания «Новый Белокатай» Лира Архипова.

Больше года эта 52-летняя отважная женщина спасает жизни наших воинов в зоне проведения спецоперации. Раньше она работала медицинской сестрой в отделении хирургии Белокатайской центральной районной больницы.

В сентябре 2023-го решила подписать контракт с Минобороны страны. Сначала «Феникс» была медсестрой в медпункте. Но уже спустя месяц стала служить в госпитале для легкораненых бойцов.

По образованию я медицинская сестра и фельдшер. Много лет проработала в медицине и решила, что мой опыт очень важен в ситуации, когда нужна помощь нашим ребятам. Я там, где могу принести пользу. Доброволец СВО, позывной «Феникс»

Добавим, в Башкирии продолжается набор на службу по контракту. По поручению Главы региона Радия Хабирова увеличен размер единовременной выплаты добровольцам, заключившим контракт с Минобороны. Кроме того, Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам СВО, которые заключат контракт в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Таким образом, общая сумма единовременных выплат воинам из Башкирии с учетом федеральных надбавок составит 1 млн 205 тысяч рублей.

Всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.