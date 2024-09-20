УФСБ по Башкирии раскрыло схему обмана сестры участника СВО

Сотрудники УФСБ России по Башкирии выявили и пресекли преступную деятельность уфимца и жительницы Иглинского района, которые требовали 1 млн рублей от сестры участника специальной военной операции.

По данным следствия, в сентябре этого года 47-летняя жительница Иглинского района, выдавая себя за ясновидящую, во время встречи с потерпевшей сообщила ей заведомо ложную информацию о ее родственнике, который якобы находится в плену у ВСУ. Те сведения, которые гадалка получила от пострадавшей, она передала своему близкому знакомому.

Тогда 31-летний житель Уфы предложил потерпевшей оказать содействие в возвращении ее родственника в Россию. За услугу он запросил 1 млн рублей, припугнув, что в случае отказа парня убьют украинские солдаты.

Женщина поняла противоправность действий и обратилась в органы безопасности с заявлением о мошенничестве. Злоумышленник был задержан с поличным в момент передачи денежных средств.