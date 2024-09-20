В Уфе проходит конкурс для детей «Кулинарное мастерство»

В Уфе выявляют лучших начинающих кулинаров в Приволжском Федеральном округе. В колледже индустрии питания и сервиса проходит конкурс «Кулинарное мастерство», на котором дети, оставшиеся без попечения родителей, и воспитанники детских домов из 12 регионов ПФО должны составить художественную композицию из овощей и фруктов.

На это им дается от трех до четырех часов. Ребятам необходимо с помощью ножей и других приспособлений украсить стол и составить букет из арбузов, тыкв, яблок, редьки и редиса.

Одно из сложных направлений в искусстве кулинарии, и я думаю, потому что работать с овощами и создавать художественные работы творческие – это очень сложно. Планируем, когда наши дети проникнутся красотой этого направления, некоторые из них попадут в нашу историю и пойдут обучаться на поваров и кондитеров.

Наталья Чибрикина, председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан

Работы участников кулинарного состязания оценивают представители жюри из числа преподавателей колледжа и профессиональных поваров. Они следят за соблюдением техники безопасности, процессом и качеством нарезания овощей и фруктов. Учитывают время, креативность и композиционность.

Из арбуза будут цветы. Получается цветочная поляна. Можно так сказать. Мне нравится вырезать, резать фрукты и овощи. И вообще это как моё хобби.

Александра Шереметьева, участница конкурса «Кулинарное мастерство» от Республики Башкортостан
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