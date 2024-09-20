В Уфе проходит конкурс для детей «Кулинарное мастерство»

В Уфе выявляют лучших начинающих кулинаров в Приволжском Федеральном округе. В колледже индустрии питания и сервиса проходит конкурс «Кулинарное мастерство», на котором дети, оставшиеся без попечения родителей, и воспитанники детских домов из 12 регионов ПФО должны составить художественную композицию из овощей и фруктов.
На это им дается от трех до четырех часов. Ребятам необходимо с помощью ножей и других приспособлений украсить стол и составить букет из арбузов, тыкв, яблок, редьки и редиса.
Работы участников кулинарного состязания оценивают представители жюри из числа преподавателей колледжа и профессиональных поваров. Они следят за соблюдением техники безопасности, процессом и качеством нарезания овощей и фруктов. Учитывают время, креативность и композиционность.