В Уфе проходит конкурс для детей «Кулинарное мастерство»

Одно из сложных направлений в искусстве кулинарии, и я думаю, потому что работать с овощами и создавать художественные работы творческие – это очень сложно. Планируем, когда наши дети проникнутся красотой этого направления, некоторые из них попадут в нашу историю и пойдут обучаться на поваров и кондитеров.

Наталья Чибрикина, председатель Ассоциации кулинаров, рестораторов и отельеров Республики Башкортостан