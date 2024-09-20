В Башкирии до Айгира будет курсировать сдвоенный электропоезд

В республике 21 и 22 сентября по одному из востребованных туристических направлений будет курсировать сдвоенный электропоезд «Финист». Это связано с тем, что увеличился туристический поток на Айгир – пришлось начать активную работу по увеличению составности скорых пригородных поездов сообщением Уфа – Белорецк.

Напомним, первый состав «Финиста» получили этим летом. В августе он отправился в рейс и уже зарекомендовал себя как современный и инновационный состав. Поезд может перевезти 1200 пассажиров. На этой неделе получили еще такой же. В будние дни они будут курсировать в черте Уфимской городской агломерации сообщением «Дема – Шакша – Дема», в выходные и праздничные дни – обслуживать маршрут «Уфа – Айгир – Белорецк».