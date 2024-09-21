Уроженка Уфы стала участницей «Женского стендапа»

Катя Котофеева – выпускница факультета философии и социологии БашГУ. В студенческие годы играла в КВН, а затем решила попробовать себя в стендапе. В 2022 году девушка принимала участие в 12 сезоне шоу Comedy Баттл, дойдя до полуфинала. В тому же году Катя переехала в Москву и получила работу SMM-щика цветочного магазина, совмещая ее со стендап-выступлениями. Вскоре стендап начал приносить хорошие деньги, и девушка сосредоточилась только на нем.