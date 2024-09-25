Башкирию ожидают температурные колебания

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в Башкирии на ближайшие дни. Так, сегодня день пройдет без дождей, ветер будет слабым. Воздух прогреется до +10, +15 градусов.

Завтра, 26 сентября, осадков тоже не ожидается. Ветер будет западным умеренным. Ночью температура воздуха от 0 до +5, в некоторых районах заморозки на поверхности почвы и в воздухе до -5. Днем пока еще тепло – +13, +18 градусов.