В Уфе организовали цикл лекций о ценностях семьи и брака

Разговор о любви и бережном отношении друг к другу, о создании семьи и рождении детей, мужской и женской самореализации. В республике организовали цикл лекций, посвященный традиционным российским духовно-нравственным ценностям в области семьи и брака.

Проводит его отец пятерых детей, кандидат социологических наук, специалист по аксиологии (науке о ценностях), социологии семьи и демографии Константин Шестаков. Накануне его лекции прослушали студенты Акмуллинского университета.