В Уфе прошёл круглый стол, посвящённый писателям-фронтовикам

В Национальной библиотеке имени Заки Валиди вспоминали творчество писателей-фронтовиков. Онлайн-круглый стол прошёл в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в ноябре прошлого года между Национальным литературным музеем республики и Государственным музеем истории белорусской литературы.