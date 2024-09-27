Самолет «Уфа – Минводы» во время полета получил предупреждение об уничтожении

Сразу трем российским пассажирским самолетам поступила угроза уничтожения на английском языке. По данным телеграм-канала «Baza», в этот момент все три борта летели над южными регионами России.

Один из самолетов, который получил угрозу, летел из Уфы в Минеральные Воды. По словам пилота суперджета авиакомпании «Азимут», сообщение на английском «Покиньте воздушный космос или готовьтесь к уничтожению» он получил в 12:30.

Аналогичные угрозы поступили экипажам самолетов, летевших в Беслан из Санкт-Петербурга и из Москвы в Анталью.