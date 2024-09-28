В Уфе обустроили Аллею просвещения

У каждого российского педагогического вуза в Уфе будет своё именное дерево. В Кировском районе столицы обустроили Аллею просвещения. Всего же в рамках акции «Зелёная Башкирия» в республике заложили порядка 50 подобных тематических зелёных уголков.

От мала до велика, всем двором. На акцию «Зеленая Башкирия» жители микрорайона «Серебряный ручей» в Дёме вышли целыми семьями. Липы, клёны, яблони, сосны, черёмуха и кусты сирени украсят новую аллею детства. Для её создания была проведена серьезная работа. Завезли порядка 100 машин чернозема, обустроили асфальтовые дорожки.

В Советском районе Уфы заложили аллею гортензий. 200 кустов этих роскошных цветов украсили участок улицы Революционной, граничащий домами 54 и 58. А ещё здесь высадили 20 крупномеров рябины промежуточной. Каждое дерево именное, информацию о нём можно узнать по специальному QR-коду. К акции присоединились и участники специальной военной операции.

Новый тематический зеленый островок сегодня появился и в Кировском районе столицы. Перед главным корпусом Башкирского педуниверситета заложили Аллею просвещения. Среди гостей экологической акции — представители Оренбургского государственного педагогического университета. Они приехали в Уфу высадить дерево, посвящённое их вузу.

Аллея просвещения посвящена педагогическим вузам страны. Таковых в России 37 — ровно столько высажено и лип. У каждого учебного заведения теперь в Уфе своё именное дерево.

7 тыс. крупномерных деревьев, 35 тыс. саженцев и кустарников высадили в этот раз в республике. По данным Министерства ЖКХ региона, в рамках акции «Зелёная Башкирия» создали 52 тематические аллеи.

«Зеленая Башкирия» охватила всю республику. В районах так же, как и в столице региона, люди активно присоединились к экологической акции. Две новые аллеи появились в Янауле. Городской парк культуры и отдыха будут украшать яблони, мелколистные липы и черёмухи, а в одном из жилых кварталов создали кленовую Аллею соседей.