В Башкирию придет прохладная осенняя погода

Как сообщают синоптики Багидрометцентра, сегодня в Башкирии день пройдет без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Днем воздух прогреется до +19, +24 градусов.
Завтра, 1 октября, осадков так же не ожидается. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем от +17, до +22 градусов.
В среду, 2 октября, без осадков. Ветер южный умеренный. Ночью столбики термометров поднимутся до от меток +1, +6 градусов, в северный районах до -4. Днем прохладно: всего +12, +17 градусов.