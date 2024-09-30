В Башкирию придет прохладная осенняя погода

Как сообщают синоптики Багидрометцентра, сегодня в Башкирии день пройдет без осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный. Днем воздух прогреется до +19, +24 градусов.

Завтра, 1 октября, осадков так же не ожидается. Ветер южный с переходом на северный умеренный. Температура воздуха ночью +3, +8, днем от +17, до +22 градусов.