В Уфе бойцам СВО вручили госнаграды и удостоверения ветеранов боевых действий

Бойцам специальной военной операции из нашей республики вручили медали генерала Шаймуратова и удостоверения ветеранов боевых действий. Речь идёт о добровольцах, которые выполняли боевые задачи на поле боя в составе ЧВК «Вагнер». Новый статус им присвоила комиссия от российского министерства обороны. В торжественной церемонии участвовали социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», Герой России Денис Чернавин, представители ветеранского сообщества и вооруженных сил.
Благодаря полученным удостоверениям, ветераны смогут в полной мере пользоваться льготами и мерами поддержки, которые им полагаются в регионе. А также их родственникам и детям при получении социальных гарантий.