В Уфе бойцам СВО вручили госнаграды и удостоверения ветеранов боевых действий

Бойцам специальной военной операции из нашей республики вручили медали генерала Шаймуратова и удостоверения ветеранов боевых действий. Речь идёт о добровольцах, которые выполняли боевые задачи на поле боя в составе ЧВК «Вагнер». Новый статус им присвоила комиссия от российского министерства обороны. В торжественной церемонии участвовали социальные координаторы фонда «Защитники Отечества», Герой России Денис Чернавин, представители ветеранского сообщества и вооруженных сил.

Патриотизм всё-таки есть у меня, свою Родину я люблю. И общался я с некоторыми беженцами из Украины, которые у нас в городе живут. И понял, что есть какая-то несправедливость, и решил помочь в этом деле. В феврале пришел в фонд, и вот мне помогли, сегодня я получил удостоверение ветерана.

Марсель Мухамедьянов, ветеран СВО

Я считаю, что у специальной военной операции есть два лозунга: «Сила в правде» и «Своих не бросаем». Вот это, наверное, и здесь очень применимо. Ребята внесли очень огромный вклад в будущую нашу победу.

Денис Чернавин, герой Российской Федерации

Благодаря полученным удостоверениям, ветераны смогут в полной мере пользоваться льготами и мерами поддержки, которые им полагаются в регионе. А также их родственникам и детям при получении социальных гарантий.

После передовой необходима психологическая и медицинская реабилитация. Прежде всего необходима социализация в мирной жизни. Чтобы социализировать их, мы выбираем методику реабилитации. Она может быть разносторонней. Здесь и общественные мероприятия, здесь и лечение, и помощь в адаптации. И очень важно, чтобы не оставались одни с самими собой.

Гульнур Кульсарина, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Республики Башкортостан
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