В Уфе бойцам СВО вручили госнаграды и удостоверения ветеранов боевых действий

Патриотизм всё-таки есть у меня, свою Родину я люблю. И общался я с некоторыми беженцами из Украины, которые у нас в городе живут. И понял, что есть какая-то несправедливость, и решил помочь в этом деле. В феврале пришел в фонд, и вот мне помогли, сегодня я получил удостоверение ветерана.

Марсель Мухамедьянов, ветеран СВО